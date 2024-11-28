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Niğde Çocuk Evleri'nde Habersiz Denetim Ziyareti

Niğde Çocuk Evleri'nde Habersiz Denetim Ziyareti
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Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hilal Ünal ve Müdür Yardımcısı Çetin Tutaş, Çocuk Evleri Sitesi'ni denetleyerek çocukların yaşam şartlarını değerlendirdi ve ihtiyaçlarını belirledi. Bu tür denetimlerin amacı çocukların yaşam standartlarını artırmak ve onların mutluluğunu sağlamak.

Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hilal Ünal ve Müdür Yardımcısı Çetin Tutaş, Niğde Çocuk Evleri Sitesi'ne habersiz denetim ziyareti gerçekleştirdi.

Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada gerçekleştirilen bu tür ziyaretlerin; çocukların yaşam şartlarını yerinde değerlendirmek, ihtiyaçlarını doğrudan belirlemek ve onlarla daha yakın bir iletişim kurmak amacı taşıdığı ifade edildi. Çocukların mutluluğunu ve yaşam standartlarını artırmayı hedefleyen bu çalışmaların devam edeceği vurgulandı. Ziyaretin ardından Hilal Ünal ve Çetin Tutaş'ın Çocuk Evleri Sitesi personeli ile görüşerek, denetim sonuçlarını değerlendirdiği ve çocukların huzur ve güven içerisinde yaşamlarını sürdürebilmeleri adına gereken konular üzerinde istişarelerde bulunduğu belirtildi.

Öte yandan yapılan açıklamada bu etkinliklerle Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün çocukların yanında olma kararlılığının bir göstergesi olarak devam edeceği ifade edildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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