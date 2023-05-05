Niğde Belediyesi'nden önemli bir hizmet daha: Tabal Gastronomi Evi açıldı! Niğde yemekleri dünyaya tanıtılacak

Niğde Belediyesi, kentin yeme - içme kültürünün Türkiye'ye ve dünyaya tanıtılması için önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. Günümüz Niğde yemekleri ile Osmanlı yemeklerinin hazırlanıp sunumunun yapılacağı "Tabal Gastaronu Evi", Saruhan Mahallesi'nde, Akmedrese'nin karşısındaki Kültür Evinde hizmete girdi.

Niğde Belediyesince devralınarak kentin yeme - içme kültürünün Türkiye ve dünyaya tanıtılması amacıyla Gastronomi Evi'ne dönüştürülen tarihi yapıda, 100'e yakın yemek çeşidi, hem yöre halkının hem de yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunulacak.

NİĞDE'MİZİ HER YÖNÜYLE TANITIYORUZ

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kentin her yönüyle tanıtımının yapılabilmesi için başlattıkları çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Niğde'nin tarihi, turistik ve doğal güzellikleriyle birlikte,yeme-içme kültürünün tanıtılması için de çaba gösterdiklerini vurgulayan Başkan Özdemir, bu kapsamda "Tabal Gastronomi Evi" adıyla düzenledikleri restoranı, vatandaşların hizmetine sunduklarını belirtti.

GASTARONOMİ TURİZMİNİN ÖNEMİ

Gastronominin günümüzde, turizmin en önemli faktörlerinden biri haline geldiğine değinen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, "Yerli ve yabancı turistler ziyaret ettikleri bölgenin mutfak kültürlerini de yakından tanımak istiyor. İnsanlar yeni yerler, yeni destinasyonlar görmenin yanında, gezip gördükleri yörelerin farklı lezzetlerini de tanımak, bilmek istiyor. Turizmin geleceği açısından önemli bir yere sahip olan gastronomi için Niğde Belediyesi olarak biz de bu konuda ciddi çalışmalar yapıyoruz ve bu alanla ilgili yatırımlarımızı hızla artıracağız" dedi.

NİĞDE'NİN GASTRONOMİK UNSURLARI

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nden devraldıkları Akmedrese'nin karşısındaki Kültür Evi'ne, Niğde'ye özgü yemeklerin hazırlanıp sunumunun yapılacağı restorana dönüştürdüklerini ve buraya da "Tabal Gastoromi Evi" adını verdiklerini belirten Başkan Özdemir, "Yöremizin gastronomik unsurlarının burada vitrine koyup hem yöre halkına hem de yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunmak istedik. Aynı anda 115 kişiye hizmet verebilecek olan restoranda hazırlanacak yemeklerin bir kısmı günümüz Niğde yemeklerinden olacak,bir kısmı de Osmanlı mutfağının farklı lezzetlerinden oluşacak" dedi.

TABAL KRALLIĞI VE GASTORONOMİ

Gastronomi Evine 'Tabal' adının verilmesiyle ilgili de açıklama yapan Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Milattan Önce 800'lü yıllarda Niğde ve çevresinde hüküm süren Tabal Krallığının o dönemin yeme içme kültüründe önemli bir yere sahip olduğunun belirlendiğine dikkat çekti.

ÇİFT ASLAN FİGÜRÜ

Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Göllüdağ zirvesinde 1930'lu yıllarda çıkarılan Tabal Krallığına ait önemli eser olan çift aslan heykelinin de bugün Niğde Müzesi'nde sergilendiğine vurgu yapan Başkan Özdemir, bu nedenle Gastaromi Evi'nin tanıtımının 'çift aslan' figürü ile yapılacağını kaydetti.

PROJENİN AMACI

Tabal Gastronomi Evi Projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Projesi (SOGEP) kapsamında hayata geçirildi.

Projeyle Roma, Arap, Pers, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait yemek kültürlerinin izleri bulunan Niğde Mutfağına ait, coğrafi işaretlere de sahip olan söğürme, ayva boranası başta olmak üzere 100'e yakın yemek çeşidi yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunuluyor.

SYDV'NDAN YARDIM ALAN KADINLAR İSTİHDAM EDİLİYOR

Projede ayrıca Niğde'de ikamet eden ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan (SYDV) destek alan 25-40 yaş arası kadınlar istihdam ediliyor.

Burada üretilecek ürünlerin ise e-ticaret portalı ile ülke genelinde dağıtımının yapılması da amaçlanıyor.

HANGİ YEMEKLER VAR?

Söğürme, ayva boranası (coğrafi işaretli), Niğde tarhana çorbası, Arapaşı çorbası, Kaşarlı pide, Fındık lahmacun, Kıymalı yumurtalı pide, Haşlama içli köfte, Tereyağlı humus, Babagünnuş, Şakşuka, Tahinli Köz Patlıcan Yoğurtlaması, Barbunya pilaki, Portakallı kereviz, Gavurdağı salatası, Toros salatı, Bulgurlu cızbız köfte, Küşleme, Yağlı kara, Ekşili ufak köfte, Niğde küp peynirli cevizli erişte, Etli lahana sarması, Kuru kabak sarması, Tas kebabı, Köfter kavurması, Cevizli elma dolması gibi 100'e yakın yiyecek, içecek ve salata yer alıyor.