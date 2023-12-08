Niğde Belediyesi, mahkumların istihdam edilmesi için protokol imzaladı

Niğde Belediyesi, mahkumların tahliye sonrası istihdam edilebilmelerine katkı sağlamak amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile 'Mesleki Eğitim Protokolü' imzaladı.

Protokol çerçevesinde mahkumlara ilk olarak 'Forklift Operatörlüğü Kursu' verilecek, ilerleyen zamanlarda mahkumlara yönelik farklı branşlarda da mesleki eğitim kursları düzenlenecek. Mahkumların toplumsal uyumlarına katkı sağlamak ve alacakları belgeler ile meslek sahibi olarak istihdam edilebilmeleri amacıyla hazırlanan protokole Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren ve Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar imza attı. Belediye Başkanı Emrah Özdemir yaptığı açıklamada; Cumhuriyet Başsavcılığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzaladıkları protokolün, mahkumların meslek sahibi olmaları ve tahliyelerinin ardından istihdama katılmalarının sağlanması açısından önemli olduğunu belirtti. İlk olarak mahkumlara yönelik 'Forklift Operatörlüğü' kursu verileceğini anlatan Başkan Özdemir, ilerleyen zamanlarda farklı branşlarda da kurslar verileceğini, kursları başarıyla tamamlayan mahkumların ise belge alacağını ifade etti.

Başkan Özdemir, Niğde Belediyesinin sosyal, kültürel, sportif etkinliklerinin yanı sıra toplumsal konulardaki önemli projelerin içinde yer almaya devam edeceğini de sözlerine ekledi. - NİĞDE