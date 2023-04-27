Niğde Belediyesi İtfaiye Müdürü Özmen'e 'Üstün Fedakârlık Madalyası'

Niğde Belediyesi İtfaiye Müdürü Bayram Özmen; Niğde İtfaiyesi'nin 6 Şubat depreminde göstermiş olduğu gayretinden dolayı Üstün Fedakarlık Madalyası ve Nişanı aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 6 Şubat depremlerinde fedakarlık gösteren yerli ve yabancı arama kurtarma ekiplerine Üstün Fedakarlık Madalyası ve Nişanı takdim edildi. 6 Şubat depremlerinde fedakarlık gösteren yerli ve yabancı arama kurtarma ekiplerine Üstün Fedakarlık Madalyası ve Nişanı takdim töreni Beştepe Cumhurbaşkanlığı külliyesinde yapıldı. Törende deprem bölgelerinde arama kurtarma faaliyeti yapan 218'i Türk, 116'sı yabancı 334 kişi Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası ve Nişanı aldı. Niğde Belediyesi İtfaiye Müdürü Bayram Özmen de törene katılarak Niğde Belediyesi adına Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Fedakarlık Madalyasını aldı.

"Arkadaşlarımızın başarısından dolayı çok mutluyuz" diyen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "Deprem felaketinin olduğu ilk günden bu zamana kadar görevli arkadaşlarımız hep sahadaydı. En yüksek fedakarlık için belediye personellerimiz gözünü kırpmadan göreve koştu. Bugün de bu gayretlerin ödüllendirildiğini görmek bizi çok mutlu etti. İtfaiye Müdürümüz Bayram Özmen'i tebrik ediyor, onun şahsında tüm arkadaşlarımıza verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Allah bir daha ülkemize böyle bir acı yaşatmasın" ifadelerini kullandı. - NİĞDE