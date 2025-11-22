Niğde 2026 Yılı Bütçesi Oy Birliğiyle Kabul Edildi

Niğde İl Özel İdaresinin 2026 Mali Yılı Bütçe Görüşmeleri, Vali Cahit Çelik başkanlığında ve İl Genel Meclisi üyelerinin katılımıyla tamamlandı.

Yapılan görüşmelerin ardından 2026 yılı bütçesi oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda, İl Özel İdaresinin yatırım alanları, yürütülen hizmetler ve gelecek dönem planlamaları üzerine genel değerlendirmeler yapıldı. 2026 yılı bütçesinin hazırlanmasında ilin ihtiyaçları, stratejik öncelikler ve kamu kaynaklarının etkin kullanımı temel alınarak kapsamlı bir çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Vali Cahit Çelik toplantıda yaptığı açıklamada, kabul edilen bütçenin Niğde'nin gelişimine katkı sağlayacağını vurgulayarak, "İl Genel Meclisimizce kabul edilen 2026 yılı bütçesinin, kaynaklarımızı etkin ve verimli bir şekilde kullanarak ilimize daha nitelikli hizmetler sunmamıza imkan sağlayacağına inanıyorum. İl Özel İdaremiz ile Meclisimiz arasındaki uyum ve iş birliğinin, bundan sonraki çalışmalarımıza da güç katacağı kanaatindeyim. Bütçe sürecine katkı sunan meclis başkanımıza, meclis üyelerimize ve idaremizin tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum. 2026 yılı bütçemizin ilimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - NİĞDE