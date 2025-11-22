Haberler

Niğde 2026 Yılı Bütçesi Oy Birliğiyle Kabul Edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde İl Özel İdaresinin 2026 Mali Yılı Bütçe Görüşmeleri, Vali Cahit Çelik başkanlığında tamamlandı. Bütçe, ilin ihtiyaçları ve stratejik önceliklere göre hazırlandı ve oy birliğiyle kabul edildi.

Niğde İl Özel İdaresinin 2026 Mali Yılı Bütçe Görüşmeleri, Vali Cahit Çelik başkanlığında ve İl Genel Meclisi üyelerinin katılımıyla tamamlandı.

Yapılan görüşmelerin ardından 2026 yılı bütçesi oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda, İl Özel İdaresinin yatırım alanları, yürütülen hizmetler ve gelecek dönem planlamaları üzerine genel değerlendirmeler yapıldı. 2026 yılı bütçesinin hazırlanmasında ilin ihtiyaçları, stratejik öncelikler ve kamu kaynaklarının etkin kullanımı temel alınarak kapsamlı bir çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Vali Cahit Çelik toplantıda yaptığı açıklamada, kabul edilen bütçenin Niğde'nin gelişimine katkı sağlayacağını vurgulayarak, "İl Genel Meclisimizce kabul edilen 2026 yılı bütçesinin, kaynaklarımızı etkin ve verimli bir şekilde kullanarak ilimize daha nitelikli hizmetler sunmamıza imkan sağlayacağına inanıyorum. İl Özel İdaremiz ile Meclisimiz arasındaki uyum ve iş birliğinin, bundan sonraki çalışmalarımıza da güç katacağı kanaatindeyim. Bütçe sürecine katkı sunan meclis başkanımıza, meclis üyelerimize ve idaremizin tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum. 2026 yılı bütçemizin ilimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mert Hakan'dan sürpriz paylaşım! Kerem detayı dikkat çekti

Nereden nereye!
9 gündür aranıyordu; arazide ölü bulundu

9 gündür aranıyordu; arazide ölü bulundu
Tedesco'dan ayrılığa veto: Satmayın, bana lazım

Tedesco'dan ayrılığa veto: Satmayın, bana lazım
Torreira'nın kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu

Kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu
Mert Hakan'dan sürpriz paylaşım! Kerem detayı dikkat çekti

Nereden nereye!
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında kararını verdi
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek

Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor
Hatay'da alevlerin arasında can veren kişinin emniyet müdürü olduğu ortaya çıktı

Kahreden olay! Alevlerin arasında can veren kişi emniyet müdürü çıktı
Fenerbahçe'de 1'i sürpriz 4 isim Rizespor maçı kadrosunda yok

Fenerbahçe'de 1'i sürpriz 4 isim Rize maçı kadrosunda yok
Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor

Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor
Kadro dışı kalan Cenk Tosun'a büyük şok

Kadro dışı kalan Cenk'e büyük şok
AK Partili Suna Kepolu Ataman'dan olay sözler: CHP atalarımızı idam etti

Canlı yayında olay sözler: CHP atalarımızı idam etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.