Niğde 1 saat içinde 5 kez sallandı Yerel Haberler Niğde'de 1 saat içinde en büyüğü 1.6 olan 5 ayrı deprem meydana geldi. Niğde'de 1 saat içinde en büyüğü 1.6 olan 5 ayrı deprem meydana geldi. Çamardı ilçesine bağlı Kavlaktepe köyü merkezli küçük şiddetli 5 deprem oldu. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre; sabah 07: 50'de merkez üssü Niğde'nin Çamardı ilçesine bağlı Kavlaktepe köyü merkezli 5 ayrı deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerinde depremlerin; yerin 7 kilometre derinliğinde 1.6, 1.3, 1.2, 1.3, 1.1, şiddetlerinde olduğu ölçüldü. - NİĞDE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Başbakanlık Çamardı Niğde Yerel Haberler

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