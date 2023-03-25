Neziha Çelik: 'Kütahya'da muazzam bir dayanışmaya şahit olduk'

Kütahya Valisi Ali Çelik'in eşi Neziha Çelik, "Evim Yuvan Olsun" kampanyası çerçevesinde Valilik koordinasyonuyla hayırsever vatandaşların teslim ettiği evlere yerleşen depremzede aileleri ziyaret etti.

Kütahya Valisi Ali Çelik'in eşi Neziha Çelik, "Evim Yuvan Olsun" kampanyası çerçevesinde Valilik koordinasyonuyla hayırsever vatandaşların teslim ettiği evlere yerleşen depremzede aileleri ziyaret etti.

Ailelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek her zaman yanlarında olduklarını belirten Çelik, "Yaşanan felaketin ardından Kütahya'da muazzam bir dayanışmaya şahit olduk. Devlet-millet el ele verip yaraları sarmaya başladık. Darda olana elini uzatan, gönlünü açan Kütahyalılara minnettarız. Allah her birinizden razı olsun" dedi.

Ziyarette Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Fatma Uz da hazır bulundu. - KÜTAHYA