NEVÜ'lü hemşire adayları üniformalarını giydi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 1. sınıf öğrencileri, düzenlenen törenle üniformalarını giydi.

NEVÜ Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Hemşirelik Bölümü 1. sınıf öğrencileri için NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Üniforma Giyme Töreni" düzenlendi. Törene; NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mutluhan Akın, NEVÜ Rektör Yardımcısı ve Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şahlan Öztürk, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Nevşehir İl Müdürü Halit Açar, Nevşehir Denetimli Serbestlik Müdürü Ali Bayrak, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bayram Deviren, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Dr. Kamuran Özdil, üniversitenin akademik ve idari personeli, öğrenciler ve aileleri katıldı.

GSF Sahne Sanatları Bölümü'nden Müzik Resitali

Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 1. sınıf öğrencileri için düzenlenen tören öncesi sahne alan Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Sahne Sanatları Bölümü öğretim üye ve elemanları, icra ettikleri müzik Resitali ile katılımcılara müzik ziyafeti çekti.

Arkadaşları Adına Duygu ve Düşüncesini Paylaştı

Tören, öğrenciler adına Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 1. sınıf öğrencisi İrem Tekten üniformalarını giyecek olan tüm öğrenci arkadaşları adına duygu ve düşüncelerini katılımcılarla paylaşmasıyla başladı. Tekten "Hemşirelik mesleğine ilk adımımızı sembolize eden bu önemli günde bizleri yalnız bırakmadığınız için tüm arkadaşlarım adına siz değerli katılımcılara teşekkür ediyorum https://www.nevsehir.edu.tr/tr/38966 - NEVŞEHİR