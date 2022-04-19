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NEVÜ'de seminer ve fidan dikimi gerçekleştirildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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NEVÜ'de seminer ve fidan dikimi gerçekleştirildi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Hacıbektaş Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve TEMA Vakfı Nevşehir Şubesi iş birliğinde seminer ve fidan dikimi gerçekleştirildi.

HACIBEKTAŞ, NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Hacıbektaş Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve TEMA Vakfı Nevşehir Şubesi iş birliğinde seminer ve fidan dikimi gerçekleştirildi.

NEVÜ Hacıbektaş Teknik Bilimler MYO programlarında yürütülen "Gönüllülük Çalışmaları Dersi" çerçevesinde ve Öğr. Gör. Ayşe Ata'nın koordinatörlüğünde Nevşehir Şubesi, Kapadokya Üniversitesi Genç TEMA Temsilcileri ve gönüllü öğrencilerin katılımlarıyla seminer düzenlendi. Seminerde Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) nedir, ne yapar, ne zaman kuruldu, ilk kurucuları kimlerdir, TEMA Vakfının amacı nedir, fidan bağışları ve diğer bağışlar nasıl yapılır, gönüllü olarak nasıl çalışılır ve benzeri bilgiler ile Genç TEMA'nın Nevşehir'de yaptığı etkinliklere değinildi. "Türkiye Çöl Olmasın" sloganıyla gönüllü kişilerin bağışları ile düzenlenen 'Bir Milyon Fidan' kampanyası ve hatıra ormanları gibi gerçekleştirilen projelere de yer verilen seminer, TEMA Vakfı'na destek ve tanıtım amacıyla açılan standın ziyaret edilmesiyle sona erdi.

Öğrenciler ve katılımcılar daha sonra, TEMA gönüllüleri tarafından getirilen fidanları Meslek Yüksekokulu bahçesine dikti. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Kapadokya Üniversitesi, Hacıbektaş, Nevşehir, Yerel, Haberler

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