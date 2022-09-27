NEVÜ'de 'Engelsiz Üniversite' çalışmaları devam ediyor

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) yerleşkelerindeki açık ve kapalı mekanlarda Yükseköğretim Kurulu (YÖK)'ün engelli bireylere yönelik 'Mekanda Erişilebilirlik' kategorik konsepti çerçevesinde 'Engelsiz Üniversite' çalışmaları geliştirilerek devam ediyor.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 'Mekanda Erişilebilirlik' ve 'Eğitimde Erişilebilirlik' kategorilerinde '2022 Engelsiz Üniversite Ödülleri'ne layık görülen NEVÜ, engelli birey sorunlarının çözümü için teşvik edici çalışmalar ve projeler geliştiriyor. NEVÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ve Engelsiz Üniversite Birimi iş birliği ile engelli bireylerin kampüs sınırları içerisinde daha rahat bir eğitim alması, sosyal, kültürel ve sportif mekanlara daha kolay erişebilmesi için, NEVÜ'nün merkez yerleşkeyle birlikte 7 ilçede toplam 8 yerleşkesindeki açık ve kapalı mekanlarda 'hissedilebilir uyarıcı yüzey', 'sesli uyarı sistemi' ve 'kaymayı önleyici şerit' çalışması yapılıyor.

NEVÜ'nün 'Engelsiz Üniversite' adına daha önceden yapılan çalışmaları birçok yönden geliştirerek gerçekleştirdiği bu çalışma ve projeler, önümüzdeki süreçte 'Engelsiz Üniversite Ödülleri' çerçevesinde ki YÖK'e yapacağı başvurular açısından da büyük önem taşıyor. - NEVŞEHİR