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Nevşehirli öğrencilerden müzik dinletisi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Nevşehirli öğrencilerden müzik dinletisi

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından açılan Piyano Kursu öğrencilerinin müzik dinletisi büyük beğeni topladı.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından açılan Piyano Kursu öğrencilerinin müzik dinletisi büyük beğeni topladı.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Müzik Eğitim Merkezi'nde bu yıl ilk kez Piyano Kursu açıldı. Büyük ilgi gören ve 64 öğrenci ile başlayan kursun 3 aylık eğitim dönemi sonunda kursiyer öğrenciler tarafından müzik dinletisi sunuldu.

Kurs öğretmeni Mücella Şener ve öğrencilerinin müzik dinletisi programına Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ve eşi Nejla Savran, Belediye Başkan Yardımcısı Furkan Feralan ve kursiyeröğrencilerin aileleri katıldı.

Program sonunda öğrencileri ve eğitmenlerini tebrik eden Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Belediyesi olarak klasik belediye hizmetlerinin yanında şehrin kültür ve sanat hayatına da önemli katkılar sunduklarını kaydetti.

Savran, Nevşehirli gençlerin hem eğitim hayatlarına destek olmak hem de boş vakitlerini verimli geçirerek hobi edinmeleri amacıyla açtıkları kursların büyük ilgi gördüğünü ve bundan büyük mutluluk duyduklarını kaydetti. - NEVŞEHİR

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