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Nevşehir yerel haberleri | Nevşehirli Gençler Doğa Kampına uğurlandı

Nevşehir yerel haberleri | Nevşehirli Gençler Doğa Kampına uğurlandı

Nevşehir yerel yerel haberine göre Nevşehir Belediyesi tarafından Afyon ve Mersin illerinde düzenlenen kamplara katılan gençler uğurlandı.

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Nevşehir Belediyesi tarafından Afyon ve Mersin illerinde düzenlenen kamplara katılan gençler uğurlandı.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Nevşehir il merkezinde bu yıl ilk defa üniversite sınavına giren başarılı öğrenciler ve sporcular için deniz ve doğa kampları düzenlendi. Kızlar için 03-07 Ağustos 2022 tarihinde Mersin'de gerçekleştirilecek olan deniz kampı ve erkekler için yine aynı tarihlerde Afyon'da yapılacak olan doğa kampına yaklaşık 150 öğrenci katıldı. Kamplar için başvuru işlemlerini tamamlayan öğrenciler bu sabah Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi önünden otobüslerle Mersin ve Afyon illerine uğurlandı.

Aileleri ve Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü görevlilerince yolcu edilen gençler 7 Ağustos Pazar günü Nevşehir'e dönecek. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Nevşehir gençlik Mersin Afyon Yerel Haberler

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