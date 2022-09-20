Nevşehir genel haberleri... Nevşehir'de binden fazla sokak hayvanı kısırlaştırıldı

Nevşehir'de binden fazla sokak hayvanı kısırlaştırıldı

NEVŞEHİR Nevşehir'de sahipsiz sokak hayvanlarının kısırlaştırma çalışmaları devam ediyor.

Nevşehir'de bulunan sahipsiz sokak hayvanları Nevşehir Belediyesine ait Hayvan Kasabasında uzman ekip ve hijyenik ortamda kısırlaştırılarak tekrar alındıkları bölgelere bırakılıyor. Yapılan kısırlaştırma çalışması ile üremelerini kontrol altında almak, yaşam sürelerini uzatmak ve şehirlerin hayvanlara sunduğu kötü koşulları ortadan kaldırılmak amaçlanıyor. Nevşehir Belediyesi Veteriner İşleri ve Hayvan Kasabası Müdürü Metin Başbuğ yaptığı açıklamada; "Nevşehir il genelinde sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili çalışmalar, 5199 sayılı yasa çerçevesinde Kapadokya İl Özel İdareleri ve Belediyeler Birliği bünyesinde yürütülmekte. Bu çerçevede hayvanların bakımlarını, rehabilitasyonlarını, sahiplenmelerini uygun bir ortamda sağlanmakta. 2021 yılında Nevşehir Hayvan Kasabası bünyesinde binin üzerinde sokak hayvanını kısırlaştırdık. Bu yılda bu rakamın üzerine çıkacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.