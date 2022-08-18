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Nevşehir yerel haberi: Nevşehir'de 7 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi

Nevşehir yerel haberi: Nevşehir'de 7 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi

Nevşehir haberlerine göre Nevşehir'de göçmen kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda toplam 7 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi.

Nevşehir'de göçmen kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda toplam 7 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi.

Edinilen bilgiye 'TAHDİT' kodu bulunan 2 yabancı uyruklu ve ülkeye illegal giriş yaptığı tespit edilen 5 şahıs olmak üzere toplamda 7 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edilmek üzere Kayseri GGM'ye (Geri Gönderme Merkezi) teslim edildi. Ayrıca 11 yabancı uyruklu şahsa 6458 sayılı kanunun 102/6 maddesi uyarınca toplam 14 bin 135TL idari para cezası uygulandı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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