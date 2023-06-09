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Nevşehir Valiliği uyardı: Nevşehir'de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Nevşehir Valiliği uyardı: Nevşehir'de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Yerel Haberler

Nevşehir Valiliği, il genelinde gök gürültülü sağanak yağış ve dolu yağış uyarısı yaptı.

Nevşehir Valiliği, il genelinde gök gürültülü sağanak yağış ve dolu yağış uyarısı yaptı.

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre; Nevşehir ve çevresinde gök gürültülü sağanak yağış ve yer yer dolu beklendiği belirtildi. Ayrıca ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar ve oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli olunması gerektiği istendi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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