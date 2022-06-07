Nevşehir Valiliği kuvvetli yağış uyarısı yaptı - Haberler

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Nevşehir Valiliği kuvvetli yağış uyarısı yaptı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Nevşehir Valiliği kuvvetli yağış uyarısı yaptı

Son günlerde Nevşehir ve ilçelerinde doğal afete neden olan aşırı yağışların bugün de devam edeceği açıklandı.

Son günlerde Nevşehir ve ilçelerinde doğal afete neden olan aşırı yağışların bugün de devam edeceği açıklandı.

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre; Nevşehir ve çevresinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın yerel olarak kuvvetli alacağı uyarısında bulunuldu. Yapılan açıklamada ayrıca vatandaşlar; ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel doluya karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda da uyarıldı. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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