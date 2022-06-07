Nevşehir Valiliği kuvvetli yağış uyarısı yaptı - Haberler

Son günlerde Nevşehir ve ilçelerinde doğal afete neden olan aşırı yağışların bugün de devam edeceği açıklandı.

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre; Nevşehir ve çevresinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın yerel olarak kuvvetli alacağı uyarısında bulunuldu. Yapılan açıklamada ayrıca vatandaşlar; ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel doluya karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda da uyarıldı. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel