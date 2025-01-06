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Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2024'te 1.6 Milyon TL Ciro Elde Etti

Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2024'te 1.6 Milyon TL Ciro Elde Etti
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Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2024 mali yılında 1 milyon 658 bin TL ciro yaptı. Öğrenciler, uygulamalı eğitimle hem öğreniyor hem de gelir elde ediyor.

Nevşehir'de öğrencilerin hem eğitim görüp hem de öğrendiği Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2024 yılında 1 milyon 658 bin TL ciro yaptı.

Öğrenciler teorik derslerinin yanında aldıkları uygulamalı eğitim sayesinde geleceğin ustaları olma yolunda ilerliyorlar. Uygulamalı mobilya derslerinde, anasınıfı masaları, dolap ve ihtiyaç duyulan ürünlerin imalatı yapılarak hem eğitim görüyor hem de okulun döner sermaye işletmesi sayesinde para kazanıyor. Nevşehir Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Dursun, "Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak, 2024 mali yıl içerisinde döner sermaye işletmemiz toplamda 1 milyon 658 bin liralık ciro yapmıştır" dedi.

Yapılan bu cironun 570 bin TL'si öğretmen payı olarak öğretmenlere, 231 bin liralık kısmı da öğrencilere dağıtılırken, 408 bin liralık kısmı da vergi olarak devlete ödendi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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