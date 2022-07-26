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Nevşehir'in altyapısı yenileniyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Nevşehir'in altyapısı yenileniyor

Nevşehir Belediyesi tarafından altyapısı yenilenen Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde yağmur suyu hattı döşeniyor.

Nevşehir Belediyesi tarafından altyapısı yenilenen Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde yağmur suyu hattı döşeniyor.

Nevşehir Belediyesi tarafından sıcak asfalt çalışmaları öncesinde altyapısı yenilenen tüm mahallelerde yağmur suyu hatları da döşeniyor. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak Borsa Kavşağı'ndan başlayarak Hayvan Pazarı'na kadar uzanan Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde gerçekleştirdikleri çalışmalarda içme suyu hatlarının ardından yağmur suyu hattı imalatına başladı. 500'lük koruge borularla bölgede ilk kez yağmur suyu hattı oluşturan belediye ekipleri bu sayede özellikle sağanak yağışlarda yol boyunca oluşabilecek su birikintileri ve sel baskın riskini önlemiş olacak.

Belediye ekiplerinin gerçekleştirdiği altyapı çalışmalarının ardından Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde sıcak asfalt serimi için hazırlıklara başlanacak. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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