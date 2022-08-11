Nevşehir haberleri: İYİ Parti Genel Başkanı Akşener; Nevşehir'de testi kebabı kırdı Nevşehir haberine göre İYİ Parti Genel Başkanı Akşener; Nevşehir'de testi kebabı kırdı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yurt gezileri programına Nevşehir ile devam etti. İyi Parti Genel Başkanı Akşener; Nevşehir'de testi kebabı kırdı NEVŞEHİR - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yurt gezileri programına Nevşehir ile devam etti. İlk olarak Kozaklı ilçesinde halka seslenen Meral Akşener daha sonra Avanos ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaret ettiği lokanta sahibiyle bir süre sohbet eden Akşener, burada hazırlanan testi kebabını kırdı. İş yeri sahibine de 200 TL bahşiş verdi. Çanak çömlek atölyesi ziyaretinde çanak yapımını izleyen Meral Akşener'in 'halı yapımını bilmediğimiz için biz evde kaldık' esprisi orada bulunanları gülümsetti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Avanos ilçesinden sonra Nevşehir'e geçerek esnaf ziyaretlerine devam etti. Yerel İhlas Haber Ajansı / Asım Çapacı Meral Akşener İYİ Parti Nevşehir Yerel Haberler

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