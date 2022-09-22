Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nevşehir haber | Nevşehir'de gök gürültülü yağış uyarısı

Yerel Haberler

Nevşehir haber | Nevşehir'de gök gürültülü yağış uyarısı

Nevşehir gelişmesine göre Nevşehir'de gök gürültülü ve sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Nevşehir'de gök gürültülü ve sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; Nevşehir merkezi başta olmak üzere, çevrelerinde öğle saatlerinden sonra gök gürültülü ve sağanak yağış beklendiği belirtildi. Açıklamada ayrıca yağışın aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı.

Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı olabileceğinden vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi. - NEVŞEHİR

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Nevşehir Yerel Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title