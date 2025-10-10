Haberler

Nevşehir'den Gazze'ye Barış Uçurtmaları

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de öğrenciler, Gazze'deki insani duruma dikkat çekmek ve Filistin halkına destek vermek amacıyla uçurtma etkinliği düzenledi. 'Uçurtmalar gökyüzünde, kalplerimiz Gazze'de' sloganıyla yapılan etkinlikte öğrenciler, barış ve dayanışma mesajı verdi.

Nevşehir'de öğrenciler, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve Filistin halkına destek vermek amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenledi.

Kahveci Dağı'nda gerçekleştirilen etkinlikte Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, üzerinde 'Uçurtmalarımız gökyüzünde, kalplerimiz Gazze'de' ve 'Kahrolsun Siyonizm, Yaşasın Özgür Filistin' yazılı pankartlar taşıyarak uçurtmalarını gökyüzüne bıraktı. Renkli uçurtmaların semaya süzüldüğü etkinlikte öğrenciler ve öğretmenler; barış, özgürlük ve dayanışma mesajı verdi. Katılımcılar; uçurtmaların Filistinli çocukların yaşadığı acılara dikkat çekmek ve onlara moral vermek amacıyla uçurulduğunu ifade etti. Etkinliğin sonunda öğrenciler ve öğretmenler; Filistin'de hayatını kaybeden siviller için ellerini semaya kaldırarak dua etti. Kahveci Dağı semalarında dalgalanan uçurtmalar, Nevşehir'den Filistin'e uzanan barış, umut ve dua mesajı taşıdı. Etkinliğe öncülük eden Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mehmet Dursun yaptığı açıklamada, "İki yıldır insanlık büyük bir acıyla karşı karşıya. Sivillerle birlikte toplam 50 bin kişi hayatını kaybetti, bunların 20 bini çocuk. Bu farkındalığı öğrencilerimize de aşılamak amacıyla uçurtma etkinliği düzenledik. 'Uçurtmalar gökyüzünde, kalplerimiz Gazze'de' sloganıyla bir araya geldik. Öğrencilerimiz uçurtmalarını kendi elleriyle hazırladı ve bugün hep birlikte gökyüzüne bıraktık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Ateşkes sonrası Gazze'den gelen görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti

Erdoğan'ı mest eden görüntü
Işın Karaca'dan büyük değişim! Bu kadarını kimse beklemiyordu

7 ayda 31 kilo veren Işın Karaca adeta bambaşka biri oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tuğba Özay'dan disiplin dersi: Sabahın ilk ışıklarında antrenman

Survivor hazırlığı mı? Ünlü isimden deniz kenarında güç gösterisi
Işın Karaca'dan büyük değişim! Bu kadarını kimse beklemiyordu

7 ayda 31 kilo veren Işın Karaca adeta bambaşka biri oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.