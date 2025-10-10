Nevşehir'den Gazze'ye Barış Uçurtmaları

Nevşehir'de öğrenciler, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve Filistin halkına destek vermek amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenledi.

Kahveci Dağı'nda gerçekleştirilen etkinlikte Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, üzerinde 'Uçurtmalarımız gökyüzünde, kalplerimiz Gazze'de' ve 'Kahrolsun Siyonizm, Yaşasın Özgür Filistin' yazılı pankartlar taşıyarak uçurtmalarını gökyüzüne bıraktı. Renkli uçurtmaların semaya süzüldüğü etkinlikte öğrenciler ve öğretmenler; barış, özgürlük ve dayanışma mesajı verdi. Katılımcılar; uçurtmaların Filistinli çocukların yaşadığı acılara dikkat çekmek ve onlara moral vermek amacıyla uçurulduğunu ifade etti. Etkinliğin sonunda öğrenciler ve öğretmenler; Filistin'de hayatını kaybeden siviller için ellerini semaya kaldırarak dua etti. Kahveci Dağı semalarında dalgalanan uçurtmalar, Nevşehir'den Filistin'e uzanan barış, umut ve dua mesajı taşıdı. Etkinliğe öncülük eden Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mehmet Dursun yaptığı açıklamada, "İki yıldır insanlık büyük bir acıyla karşı karşıya. Sivillerle birlikte toplam 50 bin kişi hayatını kaybetti, bunların 20 bini çocuk. Bu farkındalığı öğrencilerimize de aşılamak amacıyla uçurtma etkinliği düzenledik. 'Uçurtmalar gökyüzünde, kalplerimiz Gazze'de' sloganıyla bir araya geldik. Öğrencilerimiz uçurtmalarını kendi elleriyle hazırladı ve bugün hep birlikte gökyüzüne bıraktık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - NEVŞEHİR