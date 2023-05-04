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Nevşehir'de yol yenileme çalışmaları devam ediyor

Nevşehir'de yol yenileme çalışmaları devam ediyor

Yerel Haberler

Kıratlıoğlu Mahallesi Lavanta Sokak ve Dere Kümesi Sokaklarında bulunan yollar belediye ekiplerince yenileniyor.

Kıratlıoğlu Mahallesi Lavanta Sokak ve Dere Kümesi Sokaklarında bulunan yollar belediye ekiplerince yenileniyor.

Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallelerdeki doğalgaz, elektrik, içme suyu altyapısı çalışmaları sırasında bozulan ara yollarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını hızla sürdürüyor. Belediye ekipleri, son olarak Kıratlıoğlu Mahallesi'nde bulunan Lavanta Sokak ve Dere Kümesi Sokak'ta yenileme çalışmaları için harekete geçti. İş makineleri yardımı ile bu sokaklarda yolların sökümünü gerçekleştiren ekipler, kısa sürede buradaki yolları yenileyerek yeniden araç trafiğine açacak. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fen İşleri Müdürlüğü Nevşehir Belediyesi Yerel Haberler

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