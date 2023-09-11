Nevşehir'de yeni dönemin ilk ders zili çaldı

Nevşehir'de 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte il genelinde 55 bin 681 öğrenci ders başı yaptı.

2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte Nevşehir il genelinde 333 kurumda 3 bin 388 sınıfta 4 bin 427 öğretmen ile birlikte 55 bin 681 öğrenci okula başladı. Nevşehir Valisi Ali Fidan yeni eğitim öğretim yılı ile ilgili yaptığı açıklamada; "Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal eden, fedakarca görevini ifa ederken şehitlik makamıyla şereflenen, gazilik unvanıyla onurlanan eğitim camiamızın aziz neferlerini saygı ve şükranla yad ediyor, 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılının ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor, idarecilerimiz, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, velilerimiz ve tüm eğitim camiasına başarılı bir yıl dileyerek İlköğretim Haftası'nı kutluyorum" dedi. - NEVŞEHİR