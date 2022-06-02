Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu - Haberler

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Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; 'Uyuşturucu Madde ile Mücadele' çerçevesinde yaptığı çalışmalarda 2 şahsı gözaltına aldı.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; 'Uyuşturucu Madde ile Mücadele' çerçevesinde yaptığı çalışmalarda 2 şahsı gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre İl Merkez Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında, Ö.T.'nin üzerinde ve aracında yapılan aramada; 2,68 gram metamfetamin, Acıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında ise M.S.'nin üzerinde yapılan aramada ise 1 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.

Her iki şahıs da sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı - NEVŞEHİR

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