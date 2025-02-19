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Nevşehir'de Sokak Hayvanlarına Destek Etkinliği Düzenlendi

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Nevşehir'de okurlar, sokak hayvanları için yem ve mama bırakmak amacıyla bir araya geldi. Yapılan etkinlik, hayvanların yaşam koşullarını iyileştirmeyi ve toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Nevşehir'de bir araya gelen okurlar, farkındalık oluşturmak için sokak hayvanlarına yem ve mama bıraktı.

Nevşehir Müftülüğüne bağlı Genç Ofis ve Güfte Edebiyat dergisi okurları tarafından düzenlenen programa Nevşehir Vali Yardımcısı Mücahit Öztürk, Genç Ofis danışmanı Duran Küçük, Güfte Edebiyat Dergisi Genel Yayın yönetmeni Ayşe Ay ile birlikte çok sayıda okur ve öğrenci katıldı.

Nevşehir Müftülüğünün önderliğinde, Üniversite yerleşkesi içerisinde bulunan sokak hayvanları ve kuşlar için hem kış aylarında hayvanların yaşamını kolaylaştırmak hem de toplumda bu konuda farkındalık uyandırmak amacıyla mama ve yem bıraktılar.

Düzenlenen etkinlik hakkında bilgi veren Genç Ofis Danışmanı Duran Küçük "Bu soğuk günlerde sokak hayvanları için ne yapabiliriz diye düşündük. Sokakta yaşayan kedi köpek ve kuşlar için mama ve yemlikler hazırladık. Ayrıca etkinliğimize katılanlar sokakta karşılaştıkları sokak hayvanlarını beslesinler diye pet şişeler içinde yemler verdik" dedi.

Küçük "Sevgi merhameti doğuracağı için, merhamet içimizdeki çiçeği büyütür. Bu yaptığımız iyilik bizlerdeki merhamet duygusunu da artırır. Bizler gençlerimize saygı ve sevginin yanında merhamet duyguları ile de yaşamalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Küçük ayrıca tüm vatandaşlara çağrıda bulunarak, sokak hayvanlarının beslenmesini de istedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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