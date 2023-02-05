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Nevşehir'de sarı alarm verildi

Yerel Haberler

Nevşehir'de sarı alarm verildi

Tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışının, bu geceden itibaren Nevşehir ve çevresinde kuvvetli olması bekleniyor.

Tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışının, bu geceden itibaren Nevşehir ve çevresinde kuvvetli olması bekleniyor.

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklama da; son meteorolojik verilerin değerlendirilmesi sonucu sarı alarm verilirken, bu gecen itibaren Nevşehir ve çevresinde kuvvetli kar yağışı ve fırtına beklendiği duyuruldu. Açıklamada ayrıca vatandaşların oluşması muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Nevşehir Fırtına Yerel Haberler

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