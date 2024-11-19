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Nevşehir'de Oto Kaporta Dükkanında Yangın: Büyük Hasar

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Nevşehir'de oto kaporta servisinde çıkan yangın, iş yerinde büyük hasara neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, daha büyük bir faciayı önledi.

Kaporta dükkanında çıkan yangın büyük hasara neden oldu

NEVŞEHİR - Nevşehir'de oto kaporta servisinde çıkan yangın büyük hasara neden oldu.

Olay, Lale Sanayi Sitesi 9. blokta bulunan oto kaporta servisinde meydana geldi. Sabaha karşı oto kaporta servisinden çıkan dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Oto kaporta servisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri kapıyı kırarak müdahale etti. Yangında iş yerinde büyük çaplı hasar meydana gelirken, dükkan içinde tamir için bırakılan 2 minibüs ve 1 motosiklet büyük hasar gördü. Dükkanda bulunan oksijen tüplerinin patlamamış olması da büyük bir faciayı önledi.

Çıkan yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'de Oto Kaporta Dükkanında Yangın: Büyük Hasar
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ASIM ÇAPACI - Yerel
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