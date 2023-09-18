Nevşehir'de okullar daha güvenli

Nevşehir'de polis ekipleri okulların açılmasıyla beraber öğrencilere ve servis şoförlerine serviste ve trafikte dikkat etmesi gerekenlerle ilgili bilgiler verirken, öğrencilere de uygulamalı olarak yaya geçidini nasıl kullanacaklarını anlatıyor.

Nevşehir'de polis ekipleri okulların açılmasıyla beraber öğrencilere ve servis şoförlerine serviste ve trafikte dikkat etmesi gerekenlerle ilgili bilgiler verirken, öğrencilere de uygulamalı olarak yaya geçidini nasıl kullanacaklarını anlatıyor.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri eğitim öğretim yılının başlaması ile il merkezinde bulunan ilkokul, ortaokul ve liseler olmak üzere toplam 54 okulda, gerekli güvenlik tedbirlerini almak üzere sabit olarak 54 personel ve okul giriş-çıkış saatlerinde gerekli trafik ve asayiş tedbirlerini almak üzere 23 ekip görevlendirdi. Nevşehir'de başlatılan bu uygulama ile öğrencilerin okullarına daha güvenli ulaşması sağlanacak. Okul giriş ve çıkış saatlerinde yapılacak olan trafik kontrol ve denetlemelerinde hem okul servisleri denetlenecek, hem de okula gelip giden öğrencilere yaya geçidini nasıl kullanacakları konusunda uygulamalı eğitim verilecek.

Nevşehir'de bulunan okullarda görev yapan polis ekipleri, ayrıca okul çevresinde bulunan şüpheli şahıs ve araçları da kontrol ediyor. - NEVŞEHİR