Nevşehir'de kuvvetli yağış uyarısı - Haberler

Nevşehir'de kuvvetli yağış uyarısı
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Nevşehir ve çevresinde sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Nevşehir ve çevresinde sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre; Nevşehir ve çevresinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın yerel olarak kuvvetli alacağı uyarısında bulunuldu. Yapılan açıklamada ayrıca vatandaşlar; ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel doluya karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda da uyarıldı - NEVŞEHİR
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