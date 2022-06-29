Nevşehir'de kurbanlıklar görücüye çıktı

Nevşehir'de Kurban Bayramı'na az bir zaman kala kurbanlıklar hayvan pazarında yerlerini aldılar.

Sabahın erken saatlerinde pazarın yolunu tutan satıcılar hayvanlarını satmak, vatandaşlar da ucuza alabilmek için sıkı pazarlık yapıyor. Nevşehir'de küçük ve büyükbaş hayvanların satışının yapıldığı hayvan pazarı, Kurban Bayramı'na kadar hizmet verecek.

Sıkı pazarlıkların yapıldığı pazarda, bir alıcı ile satıcı pazarlıkta anlaşamadı. Etraftaki vatandaşların müdahale ettiği pazarlıkta sesler yükseldi. Yaklaşık 10 dakika pazarlık eden taraflar en son alıcının verdiği fiyatta anlaştı. Vatandaşların da seferber olduğu pazarlık tatlıya bağlanarak 30 bin TL'de anlaşıldı.

Öte yandan, sahibinin elinden kaçan bir tosun ise pazar yerinden çıkmadan tekrar yakalandı. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel