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Nevşehir'de Köy Muhtarı, İftar Yemeğini Toplu Olarak Açmayı Tercih Etti

Nevşehir'de Köy Muhtarı, İftar Yemeğini Toplu Olarak Açmayı Tercih Etti
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Nevşehir'in Eğrikuyu köyünde muhtar, evlerde iftar yemeğini yasaklayarak köylülerin toplu iftar açmalarını sağlıyor. Pandemi döneminde başlayan uygulama, köyde birlik ve beraberliği artırarak 600 kişilik yemek servisi ile devam ediyor.

Nevşehir'de bir köy muhtarı ilginç bir karara imza atarak, evlerde iftar yemeğini yasakladı. Köylüler, iftarlarını imece usulüyle yaptıkları yemekler ile hep birlikte toplu olarak açıyorlar.

Pandemi döneminde evlere yemek servisi ile başlayan uygulama, son 4 yılda toplu iftar açma geleneğine dönüştü. Köy halkı imece usulüyle günlük 600 kişilik yemek yapıyor ve iftarlarını toplu olarak açıyorlar.

Köy sakinlerinden Nursel Şahin, "Herkes burada birleşiyor, görüşüyor. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" derken, Figen Eryılmaz da, "4 yıldır bu etkinlik yapılıyor. Uygulamadan çok memnunuz. Pandemi döneminde evlere servis yapılıyordu. Şimdi de burada toplu olarak iftar açıyoruz. Sadece bizim köylüler değil, civar köylerden de gelenler oluyor. Misafirlerimizi de burada ağırlıyoruz. Günlük 600-700 kişilik yemek çıkıyor. Köyde yaşadığımız için bazen yemek yapmaya fırsatımız da olmuyordu. Bu uygulamadan herkes çok memnun" ifadelerini kullandı.

Eğrikuyu köyü imam hatibi Ali Karataş, "Bu uygulama başlamadan önce evlerde yemek verilirdi. 2021 yılından itibaren de toplu olarak yemek verilmeye başlandı. Bu sayede daha fazla misafir ağırlayabiliyoruz" dedi.

Ramazan ayında evlerde iftar yapmanın yasaklandığını söyleyen köy muhtarı Nihat Ateş, "İftar vaktinde kültürevinde bir araya geliyoruz. Küs ve kırgın olanlar da dahil tüm köylü aynı çatı altında iftarını açıyor. Daha önceleri evlerde daha küçük çaplı yapılan geleneği profesyonel bir şekilde devam ettirmek istedik. Günlük 600 kişilik yemek çıkartıyoruz" şeklinde konuştu.

Günlük çıkan yemeğin maliyetini de hayırsever vatandaşların katkılarıyla sağladıklarını söyleyen Ateş, "Birlik ve beraberlik bu köyde en üst seviyede. Bu hizmette tüm köylümüz benim arkamda duruyor. Yemek öncesi ve sonrasında gençlerimiz imece usulü ile yardım ediyorlar. Yemeğe gelemeyen yaşlı ve hasta vatandaşlarımıza da yemekleri gençlerimiz sayesinde evlerine gönderiliyor. Ayrıca bölgemizde görev yapan güvenlik, sağlık ve havalimanı personellerine de günlük iftar yemeği gönderiyoruz" ifadelerini kullandı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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