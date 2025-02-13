Nevşehir'de Kar Yağışı Çocuklara Eğlence Oldu
Nevşehir'de etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar tatil olunca çocuklar sokaklara çıkarak kartopu oynadı ve kayarak eğlendi. Büyükler de kardan adam yaparak çocukların neşesine ortak oldu.
Nevşehir'de kar yağışı nedeniyle okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar, kartopu oynayarak karın tadını doyasıya çıkardı.
Şehir genelinde kar yağışı etkili olurken eğitim ve öğretime de ara verildi. Okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar, sokaklara akın etti. Kimi çocuklar kartopu oynarken kimileri de kayarak doyasıya eğlendi. Büyükler ise kardan adam yaparak çocukların neşesine ortak oldu. - NEVŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel