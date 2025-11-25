Nevşehir'de KADES ile 171 Kadın Şiddetten Kurtuldu

Nevşehir'de yılın ilk 10 ayında 171 kadın, Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden yardım isteyerek maruz kaldığı şiddetten kurtuldu.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Kübra Nur Atilla, 2025'in ilk 10 ayında kentte 3 bin 153 kadının KADES'i indirdiğini belirtti. Atilla, "Uygulamayı kullanan kadınlardan 171'i asıllı, 192'si ise asılsız ihbar olarak kayıtlara geçmiştir. Şiddete uğrayan kadının uygulamaya basmasının ardından ekiplerimizin olay yerine ulaşma süresi 4 ila 6 dakika arasındadır" diye konuştu.

KADES'in Türkçe, Kürtçe, İngilizce, Fransızca, Arapça, Rusça, Farsça, İspanyolca, Özbekçe, Kırgızca ve Almanca olmak üzere birçok dilde hizmet verdiğini hatırlatan Atilla, acil durumlarda büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında açıklama yapan Kapadokya Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Hayriye Demirbilek ise Türkiye'de kadın cinayetlerine ilişkin verileri paylaştı. Demirbilek, "1993 yılında Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen bildirge ile kadınların eşitlik, güvenlik, özgürlük ve onuruna ilişkin haklarının korunmasının aciliyeti vurgulanmıştır. Ülkemizde 2021-2025 yılları arasında 1357 kadın öldürüldü, 710 kadın ise şüpheli şekilde yaşamını yitirdi. Sadece 2024 yılında öldürülen kadın sayısı 357'dir. Bu açıklamayı yaparken bile ne yazık ki bu sayı artmış olabilir" dedi.

"Ekipler yaklaşık 5 dakika içinde eve geldi"

KADES ile yaşadıklarından kurtulduğunu söyleyen M.B. adlı kadın, yaklaşık iki yıldır evli olduğunu ve sürekli şiddete maruz kaldığını belirterek, "Bu süre içerisinde birçok kez şiddet gördüm. Son yaşadığım şiddet olayında artık dayanamadım ve KADES'e bastım. Ekipler yaklaşık 5 dakika içinde eve geldi. Psikolojik şiddetin yanında fiziksel şiddet de başlamıştı. Defalarca darp edildim. Artık bunun önüne geçemeyeceğimi düşünerek uygulamayı kullandım ve yasal süreç böylece başladı. Şu an aldığım uzaklaştırma kararıyla kendimi güvende hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Eşinden gördüğü şiddet artınca KADES'e başvurduğunu söyleyen S.E. ise kısa sürede olay yerine gelen ekipler sayesinde şiddetten kurtulduğunu ifade etti. - NEVŞEHİR