Nevşehir'de istihdam garantili 'kaynakçılık' kursu başladı

Nevşehir'de istihdam garantili 'kaynakçılık' kursuna katılan gençlere hem teorik hem de uygulamalı eğitim veriliyor.

Nevşehir Belediyesi ve Nevşehir Şehit Jandarma Onbaşı Muhammet Can Biçici Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde Nevşehir Mesleki Teknik Lisesinde istihdam garantili Kaynakçılık Eğitim Kursu başladı. İş istihdamına katkı sağlamak ve iş arayan gençlere meslek edindirmek amacıyla açılan İstihdam Garantili Kaynakçılık Kursu'na 20 kişi katıldı. Kursa katılan gençler, burada öğrendiklerini hem mesleki yaşamlarında ve gündelik hayatlarında kullanabiliyor, hem de kursta eğitim alarak kendilerini geliştirme fırsatı buluyor. Şehit Jandarma Onbaşı Muhammet Can Biçici Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Fedakar Koçak yaptığı açıklamada, "Nevşehir Belediyesi ve Nevşehir Şehit Jandarma Onbaşı Muhammet Can Biçici Halk Eğitimi Merkezinin ortaklaşa düzenlemiş olduğu kaynakçılık eğitimi kursumuzda 40 saat eğitim verilecek. Burada eğitim alan kursiyerlerimize Nevşehir Belediyesi iş istihdamı sağlayacak" dedi.

Kaynakçılık kursuna katılan Serkan Çakıl yaptığı açıklamada, "Daha önce bu alanda hiçbir eğitim almadım. Benim buradaki gayem; kaynakçılık kursunda teknik bilgileri öğrenerek gündelik hayatımda kullanmak istiyorum. Ayrıca kendimi geliştirerek ileride mesleki hayatımda da kullanmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynakçılık kursuna katılan Enes Selman Uluer ise açıklamasında, "Kaynakçılık kursunun açıldığını duyduğumda kayıt oldum. Ben Piri Reis Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri bölümü öğrencisiyim. Alanım ile direk ilgisi olmasa da işime yarayacağını düşündüğüm için bu kursa katıldım. Kursumuz şu an gayet iyi gidiyor. 40 saatlik eğitim alacağımız kaynakçılık alanını öğrenmekte yeterli olmayacak elbette ama verilen kurs gibi eğitim faaliyetlerinin kaçırılmamasını tavsiye ediyorum. B kurslar bir fırsat ve değerlendirip kendimizi geliştirmeliyiz" şeklinde konuştu.