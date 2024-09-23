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Nevşehir'de İlginç Olay: Yakıtı Bitmiş Otomobil İtildi

Nevşehir'de İlginç Olay: Yakıtı Bitmiş Otomobil İtildi
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Nevşehir'de yakıtı biten bir otomobil, başka bir otomobil tarafından itildi ve petrole kadar götürüldü. O anlar cep telefonlarıyla kaydedildi.

Nevşehir'de yakıtı biten otomobil, bir başka otomobil tarafından çekilmek yerine, itilerek petrole kadar götürüldü. Türk usulü yardım cep telefonu kameralarınca kaydedilirken görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Olay merkez ilçeye bağlı Kavak kasabası Yedi Göbekli mevkiinde yaşandı. İlginç olayda, yakıtı bittiği için yolda kalan otomobile yardım için başka bir otomobil durdu. Her iki otomobilde de çeki halatı olmayınca, yardım için duran otomobil sahibi benzini biten otomobili kendi otomobili ile iterek benzinliğe kadar götürdü. O anlar ise hem otomobili iten sürücü tarafından, hem de çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarınca kaydedildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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