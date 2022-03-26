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Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Asım Çapacı - Yerel
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- Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı Nevşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

- Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Nevşehir - Avanos yolu Göreme kavşağında meydana gelen kazada Sıdıka Ş.'nin kullandığı 07 BAF 708 plakalı otomobil ile Süleyman S.'nin sürücüsü olduğu 38 AV 749 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile birlikte 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından otomobiller çekici ile bulundukları yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Asım Çapacı - Yerel

3. Sayfa, Yerel, Haberler

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