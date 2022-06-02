Nevşehir'de 'Hobi Kursları' kayıtları başladı - Haberler

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Nevşehir'de 'Hobi Kursları' kayıtları başladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Nevşehir'de 'Hobi Kursları' kayıtları başladı

Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kadınlar için açılacak olan hobi kurslarına kayıtlar başladı.

Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kadınlar için açılacak olan hobi kurslarına kayıtlar başladı.

Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kadın Çalışmaları Merkezi (KAÇEM) yaz döneminde kadınlar için farklı branşlarda hobi kursları açacak. Merkezin Paşakonağı yanında bulunan atölyelerinde açılacak olan giyim, tekstil, el sanatları ve cam işleme kursları için kayıtlar başladı. Sınırlı kontenjanla ve ücretsiz olarak düzenlenecek olan kurslara katılmak isteyen kadınlar kayıtlarını 13 Haziran Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne şahsen başvurarak yapabilecek. Bu arada hafta içi düzenlenecek olan kurslara katılacak kursiyer kadınların çocukları da merkez içerisinde bulunan çocuk oyun alanından faydalanabilecek.

Çocuklar burada anneleri kurstayken çocuk gelişimciler nezaretinde vakit geçirebilecek. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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