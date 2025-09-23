Haberler

Nevşehir'de Gerçekleşen Deprem Tatbikatı Başarıyla Tamamlandı

Nevşehir'de Gerçekleşen Deprem Tatbikatı Başarıyla Tamamlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de düzenlenen deprem tatbikatında, Kayseri merkezli 6,4 büyüklüğündeki senaryo gereği meydana gelen depremde ekipler koordineli bir şekilde çalışarak enkaz altında kalan iki kişiyi sağ olarak kurtardı.

Nevşehir'de, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında düzenlenen geniş çaplı deprem tatbikatı, gerçeğini aratmadı. Senaryo gereği Kayseri merkezli 6,4 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Yozgat ve Nevşehir'i de etkiledi.

Sabah saatlerinde başlayan tatbikatta, Ürgüp ilçesine bağlı Sarıhıdır köyünde birçok binanın depremde yıkıldığı ve enkaz altında 2 kişinin mahsur kaldığı senaryosu üzerine ekipler alarma geçti. Olay yerine yönlendirilen AFAD, UMKE, jandarma, polis, sağlık personeli, Kızılay, Karayolları, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile olay yeri inceleme ekipleri, kısa sürede koordineli bir şekilde çalışmalara başladı.

Ekiplerin ortak çabaları sonucu, enkaz altında kalan 2 kişi arama-kurtarma çalışmalarıyla sağ olarak çıkarıldı. Yaralılar sedyelerle güvenli bir şekilde sağlık ekiplerine teslim edilerek olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldı.

Tatbikat kapsamında ayrıca, deprem sonrası trafik güvenliği, çevre güvenliği, olay yeri inceleme çalışmaları ve yaralıların nakli gibi süreçler de canlandırıldı. Katılımcı ekipler, arama kurtarmadan lojistiğe, sağlık hizmetlerinden güvenlik tedbirlerine kadar tüm aşamaları başarıyla yerine getirdi.

Yetkililer, tatbikatın amacının afet anında kurumlar arası iş birliğini geliştirmek, ekiplerin koordinasyonunu güçlendirmek ve olabilecek bir deprem durumunda daha hızlı müdahale edilmesini sağlamak olduğunu belirtti. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur görevden uzaklaştırıldı

Rüşvetten tutuklanan AK Partili başkan, görevden uzaklaştırıldı
Ankara Büyükşehir Belediyesi operasyonu sonrası Mansur Yavaş'tan ilk açıklama

Belediye operasyonu sonrası Mansur Yavaş'tan ilk açıklama
Azerbaycan, İsrail konusunda beklenen duruşu sergileyemedi

İsrail konusunda beklenen duruşu sergileyemediler
Derin Talu isyan etti: Sütyen alamıyorum

Derin Talu'nun derdine bak: Sütyen alamıyorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ece Erken'den telefon faturası tepkisi: Aidat gibi olmuş

Evine gelen yüklü faturayı paylaşarak isyan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.