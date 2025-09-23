Nevşehir'de Gerçekleşen Deprem Tatbikatı Başarıyla Tamamlandı

Nevşehir'de, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında düzenlenen geniş çaplı deprem tatbikatı, gerçeğini aratmadı. Senaryo gereği Kayseri merkezli 6,4 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Yozgat ve Nevşehir'i de etkiledi.

Sabah saatlerinde başlayan tatbikatta, Ürgüp ilçesine bağlı Sarıhıdır köyünde birçok binanın depremde yıkıldığı ve enkaz altında 2 kişinin mahsur kaldığı senaryosu üzerine ekipler alarma geçti. Olay yerine yönlendirilen AFAD, UMKE, jandarma, polis, sağlık personeli, Kızılay, Karayolları, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile olay yeri inceleme ekipleri, kısa sürede koordineli bir şekilde çalışmalara başladı.

Ekiplerin ortak çabaları sonucu, enkaz altında kalan 2 kişi arama-kurtarma çalışmalarıyla sağ olarak çıkarıldı. Yaralılar sedyelerle güvenli bir şekilde sağlık ekiplerine teslim edilerek olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldı.

Tatbikat kapsamında ayrıca, deprem sonrası trafik güvenliği, çevre güvenliği, olay yeri inceleme çalışmaları ve yaralıların nakli gibi süreçler de canlandırıldı. Katılımcı ekipler, arama kurtarmadan lojistiğe, sağlık hizmetlerinden güvenlik tedbirlerine kadar tüm aşamaları başarıyla yerine getirdi.

Yetkililer, tatbikatın amacının afet anında kurumlar arası iş birliğini geliştirmek, ekiplerin koordinasyonunu güçlendirmek ve olabilecek bir deprem durumunda daha hızlı müdahale edilmesini sağlamak olduğunu belirtti.