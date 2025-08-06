Nevşehir'de Geliştirilen Asayiş Dronu, Jandarmaya Hızlı Müdahale İmkanları Sağlayacak

Nevşehir'de faaliyet gösteren özel bir firma, jandarma birimlerinin Kapadokya bölgesindeki asayiş olaylarına daha hızlı ve etkin müdahale edebilmesi amacıyla "asayiş dronu" geliştirdi. Üzerinde siren, çakar lamba, yüksek çözünürlüklü normal ve termal kameralar, mikrofon, hoparlör ve aydınlatma sistemi bulunan dron, ilk olarak Kapadokya bölgesinde kullanılacak.

Firma üretim sorumlusu Ertuğrul Sarıkaya, dronun özellikle vadilerdeki devriye görevlerinde büyük kolaylık sağlayacağını belirtti. Sarıkaya, "Bu dron, jandarma ekiplerinin vadilerde gereksiz ihbarlarla zaman kaybetmesini önleyecek. Otomatik pilot ile görev alanına giderek devriye atabilecek ve herhangi bir olumsuzluk tespit edildiğinde jandarma merkezine bilgi aktaracak. Böylece hem zaman hem de personel tasarrufu sağlanacak" dedi.

Yurt dışından da talep var

Sadece Türkiye'deki kolluk kuvvetlerinden değil, yurt dışından da talep geldiğini söyleyen Sarıkaya, asayiş dronuna Güney Kore, Tayvan, Nijerya, Sudan, Çad ve Fas gibi ülkelerden de siparişler geldiğini ifade etti. Firma, bu ülkelere yönelik özel donanım ve yazılım geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Tüm test aşamaları başarıyla tamamlanan yerli üretim asayiş dronu, talebe göre önümüzdeki iki hafta içerisinde hem seri üretime başlayacak hem de devriye görevine çıkacak.

Tek şarjla 28 kilometre uçuş menzili

Asayiş dronunda bulunan çift yönlü sesli iletişim sistemi sayesinde örneğin bir kaza anında kazazedeyle doğrudan temas kurulabiliyor. Kazazedenin bilinci yerinde mi, konuşabiliyor mu gibi bilgiler anında alınarak, gerekli müdahalenin daha hızlı gerçekleşmesi sağlanıyor. Tam donanımlı haliyle yaklaşık 16 kilogram ağırlığındaki dron, ortalama 30 dakika havada kalabiliyor. Tek uçuşta 25-28 kilometre menzili olan cihaz, 14 kilometrelik bir vadi turunu tamamladıktan sonra merkeze geri dönüp, yaklaşık 20 dakika şarj edilerek tekrar göreve çıkabiliyor. - NEVŞEHİR