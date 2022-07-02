Nevşehir'de çocuk oyun alanları daha güvenli hale getiriliyor - Haberler

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Nevşehir'de çocuk oyun alanları daha güvenli hale getiriliyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Nevşehir'de çocuk oyun alanları daha güvenli hale getiriliyor

Nevşehir Belediye ekipleri tarafından yenilenen çocuk oyun parklarında oyun gruplarının montajı ile birlikte zeminlerinde de kauçuk malzeme ile kaplama yapılıyor.

Nevşehir Belediye ekipleri tarafından yenilenen çocuk oyun parklarında oyun gruplarının montajı ile birlikte zeminlerinde de kauçuk malzeme ile kaplama yapılıyor.

Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından kentteki birçok mahallede yeni park alanları oluşturma çalışmalarının yanında mevcut parklardaki bakım ve yenileme çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde parklarda çocukların daha rahat ve güvenli ortamlarda oyun oynayarak keyifli zaman geçirmeleri amacıyla daha önce kum olan çocuk oyun grubu alanlarının zeminine kauçuk döşeniyor.

Belediye ekipleri şu ana kadar farklı mahallelerdeki 8 parkta bin 100 metrekare kauçuk zemin uygulamasını tamamlarken, yıl sonuna kadar zemini kauçuk olmayan park bırakılmaması hedefleniyor - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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