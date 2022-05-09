Nevşehir'de bazı caddeler trafiğe kapatılıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nevşehir'de bazı caddeler trafiğe kapatılıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Nevşehir'de bazı caddeler trafiğe kapatılıyor

Nevşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan altyapı yenileme ve sıcak asfalt çalışmaları dolayısıyla Cevher Dudayev Mahallesi ve 20 Temmuz Mahallelerindeki bazı caddeler trafiğe kapatılacak.

Nevşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan altyapı yenileme ve sıcak asfalt çalışmaları dolayısıyla Cevher Dudayev Mahallesi ve 20 Temmuz Mahallelerindeki bazı caddeler trafiğe kapatılacak.

Nevşehir Belediyesi tarafından Cevher Dudayev Mahallesi'ndeki Ertuğrul Gazi Caddesi ve 20 Temmuz Mahallesi'ndeki Nisa Caddesi ile Baraklı Raşit Efendi Caddelerinde altyapı ve üstyapı çalışmaları başlıyor. Yapılacak çalışmalar dolayısıyla bu caddeler araç trafiğine kapatılacak.

Fen İşleri Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince bu caddelerde yapılacak olan altyapı yenileme çalışmalarının ardından sıcak asfalt serimi gerçekleştirilecek. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Nevşehir, Gazi, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title