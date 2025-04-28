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Nevşehir'de Balkonundan Düşen Bebek Hastanede Tedavi Altında

Nevşehir'de Balkonundan Düşen Bebek Hastanede Tedavi Altında
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Nevşehir'de 2 yaşındaki yabancı uyruklu bir bebek, evinin balkonundan düşerek çöp konteynerine düştü. Olayın tanığı esnaf, çocuğun başka bir yere düşseydi ölebileceğini belirtti. Çocuk hastanede tedavi ediliyor.

Nevşehir'de 2'nci kattaki evinin balkonundan çöp konteynerine düşen bebeğin hastanedeki tedavisi devam ederken görgü tanığı ise yaşananları anlattı. Esnaf Cengiz Şenyürek; "Başka bir yere düşseydi çocuk ölecekti. Öldürmeyen Allah öldürmüyor" dedi.

Kapucubaşı Mahallesi Eski Sanayi Meydanı'nda 2'nci kattaki evin balkonunda oynarken bir anda dengesini kaybeden 2 yaşındaki yabancı uyruklu bebek çöp konteynerinin içerisine düştü. Dakikalar sonra annesi çocuğunu çöp konteynerinden çıkartırken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

"Öldürmeyen Allah öldürmüyor"

Yaşananları anlatan Esnaf Cengiz Şenyürek; "Dün saat 10.30 sıralarında dükkandaydım. Bağırmalara dışarıya çıktım, çocuğun aşağıya düştüğünü gördüm. Annesi de arkasından koştu geldi. Hemen çocuğu çıkardık, konuşuyordu. Başka bir yere düşseydi çocuk ölecekti. Hemen ambulansı çağırdık, ambulans geldi ve götürdü. Hastanede yatıyormuş, öldürmeyen Allah öldürmedi" dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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