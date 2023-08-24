Nevşehir'de 5 ilçenin Kaymakamı değişti

Bu gün Resmi Gazetede yayınlanan Kaymakamlar Kararnamesi ile Nevşehir'in Acıgöl, Avanos, Hacıbektaş, Kozaklı ve Ürgüp Kaymakamları değişti.

Bu gün Resmi Gazetede yayınlanan Kaymakamlar Kararnamesi ile Nevşehir'in Acıgöl, Avanos, Hacıbektaş, Kozaklı ve Ürgüp Kaymakamları değişti.

Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirler Atama Kararnamesi'yle Nevşehir'in ilçelerinde 5 kaymakamın görev yeri değişti. Kaymakam ve vali yardımcılarının bekledikleri Mülki İdare Amirleri 2023 Kararnamesi yayınlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Mülki İdare Amirleri 2023 Kararnamesinde Nevşehir'de 5 ilçe kaymakamın görev yeri değişirken, kadrosu boş olan bir vali yardımcısı atandı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre;

Antalya Kemer Kaymakamı Hüseyin Çam Nevşehir Vali Yardımcılığına, Şırnak İdil Kaymakamı Refik Özsoy Ürgüp Kaymakamlığına, Şanlıurfa Siverek Kaymakamı Aziz Gölbaşı Avanos Kaymakamlığına atanırken, Ürgüp Kaymakamı Cüneyt Caner; Giresun Görele Kaymakamlığına, Hacıbektaş Kaymakamı İbrahim Engin Şenay; Siirt Eruh Kaymakamlığına, Kozaklı Kaymakamı Erkan Adıbelli; Ağrı Tutak Kaymakamlığına, Acıgöl Kaymakamı Emine Karataş Yıldız; Çorum Boğazkale kaymakamlığına, Avanos Kaymakamı Olgun Öner, Uşak Vali Yardımcılığına atandı.

Nevşehir'de Gülşehir Kaymakamı Mehmet Zortul görevine devam ederken, Acıgöl, Hacıbektaş, Kozaklı ve Derinkuyu Kaymakam koltuğu boş kaldı. - NEVŞEHİR