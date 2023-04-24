Üye Girişi
Haberi Paylaş
Nevşehir'de 224 bin seçmen sandık başına gidecek

Nevşehir'de 224 bin seçmen sandık başına gidecek

Yerel Haberler

Nevşehir'de 224 bin 359 seçmen oy kullanacak.

Nevşehir'de 224 bin 359 seçmen oy kullanacak.

14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekilliği seçimlerinde Nevşehir'de toplam 224 bin 359 seçmen oy kullanacak. Nevşehir merkez ve ilçelerinde oy kullanacak seçmenlerin sayıları belirlendi. Merkez ve ilçelerde sandık başına gidecek kişi sayısı şu şekilde:

"Merkez; 106 bin 91, Acıgöl: 14 bin 16, Avanos: 2 bin 479, Derinkuyu: 15 bin 205, Gülşehir: 16 bin 681, Hacıbektaş: 8 bin 851, Kozaklı: 10 bin 514 ve Ürgüp: 28 bin 522 kişi. - NEVŞEHİR

Nevşehir Seçim Sonuçları
Nevşehir Yerel Seçim Sonuçları 2019
Nevşehir Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

14 Mayıs Nevşehir Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title