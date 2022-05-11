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Nevşehir Belediyesinde Meclisi Mayıs Ayı Toplantısı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Nevşehir Belediyesinde Meclisi Mayıs Ayı Toplantısı yapıldı

Nevşehir Belediye Meclisinin Mayıs Olağan Toplantısı Belediye Başkan Vekili Nafiz Dirikoç başkanlığında yapıldı.

Nevşehir Belediye Meclisinin Mayıs Olağan Toplantısı Belediye Başkan Vekili Nafiz Dirikoç başkanlığında yapıldı.

Nevşehir Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Alevli ve Furkan Feralan'ın yanı sıra yanı sıra AK Parti, MHP, İyi Parti ve bağımsız meclis üyeleri katılım sağladı. Toplantıya, Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran'ın Türkiye Belediyeler Birliği Toplantısı ve AK Parti İl Başkanları Toplantısına katılmak üzere Ankara'da bulunmasından dolayı Belediye Başkan Vekili Nafiz Dirikoç başkanlık etti.

İmar Komisyon Raporlarının görüşülerek Revizyon İmar Planı ve İmar Plan Değişikliği itirazlarının oylandığı toplantıda Nevşehir Belediyesi'nin 2021 Mali Yılı Kesin Hesabı da görüşülerek kabul edildi. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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