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Nevşehir Belediye Başkanı 2000 Evler Mahallesi'nde incelemelerde bulundu

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Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, 2000 Evler Mahallesi'nde belediye ekiplerinin çalışma alanlarında incelemelerde bulundu. Savran, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve vatandaşlarla sohbet etti. Ayrıca mahalledeki çocuklara hediye dağıttı.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, 2000 Evler Mahallesi'nde belediye ekiplerinin çalışma alanlarında incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, hafta sonu beraberinde başkan yardımcısı Ersin Erol ile birlikte 2000 Evler Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. TOKİ Konutları içerisinde Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol ve yaya kaldırımı yenileme çalışmaları hakkında bilgi alan Savran, vatandaşlarla sohbet etti.

Çalışmanın yapıldığı bölgedeki altyapı probleminin kısa süre önce Su Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerince çözülerek bölgeye yağmur suyu hattı döşendiğini kaydeden Savran, altyapı çalışmaları sırasında bozulan yolun ise Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekiplerince yenilendiğini söyledi.

Savran, daha sonra mahalledeki çocuklarla buluşarak onlara hediye dağıttı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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