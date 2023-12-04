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Nevşehir Belediye Başkanı 2000 Evler Mahallesi'nde incelemelerde bulundu

4 Aralık 2023 14:39 Son Güncelleme: 14:40 Abone Ol

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, 2000 Evler Mahallesi'nde belediye ekiplerinin çalışma alanlarında incelemelerde bulundu. Savran, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve vatandaşlarla sohbet etti. Ayrıca mahalledeki çocuklara hediye dağıttı.