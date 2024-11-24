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Nevşehir-Aksaray Karayolu Yoğun Kar Nedeniyle Kapandı

Nevşehir-Aksaray Karayolu Yoğun Kar Nedeniyle Kapandı
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Nevşehir'de etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, Nevşehir-Aksaray karayolunun çift yönlü olarak trafiğe kapanmasına yol açtı. Çalışmalar aralıksız devam ederken, sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirilmeye başladı.

Yurdun iç kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Nevşehir- Aksaray karayolu trafiğe kapandı. Nevşehir- Aksaray karayolu üzerinde bulunan ve Aksaray İl sınırları içinde yer alan Alayhan rampalarında kar küreme ve temizleme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun kar yağı ve tipi Nevşehir il genelinde etkili oldu. Nevşehir - Aksaray Karayolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle çift yönlü olarak uzun süre trafiğe kapandı. Aksaray Alayhan rampalarındaki çalışma nedeniyle Trafik ekipleri Nevşehir'den Aksaray istikametine gidecek olan sürücüleri, Derinkuyu- Niğde istikametine yönlendirdi.

Nevşehir il merkezinde de yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Kara yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Özellikle kış lastiği taktırmayan sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Yolda kalan sürücüler petrol istasyonlarına ve şehir merkezlerine yönlendiriliyor. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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