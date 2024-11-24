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Nevşehir-Aksaray Karayolu Yeniden Trafiğe Açıldı

Nevşehir-Aksaray Karayolu Yeniden Trafiğe Açıldı
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Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Nevşehir-Aksaray karayolu, yaklaşık 4 saatlik çalışma sonrasında yeniden ulaşıma açıldı. Nevşehir-Niğde karayolu ise olumsuz hava şartları nedeniyle kapalı kalmaya devam ediyor.

Yurdun iç kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Nevşehir- Aksaray karayolu yeniden trafiğe açıldı. Nevşehir- Niğde karayolu ise olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşıma kapandı.

Sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun kar yağı ve tipi Nevşehir il genelinde etkili oldu. Nevşehir - Aksaray Karayolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapanırken, yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu yeniden ulaşıma açıldı. Öte yandan, Nevşehir - Niğde karayolu ise yolda kalan çok sayıda araç olması nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekiplerin yolda mahsur kalan araçları kurtarmak için çalışmaları devam ediyor. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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