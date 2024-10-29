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Neutron Rocket Team, Teknofest 2024 Türkiye 2'ncisi Oldu

Neutron Rocket Team, Teknofest 2024 Türkiye 2'ncisi Oldu
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Köyceğiz Fen Lisesi bünyesinde kurulan Neutron Rocket Team, Teknofest 2024 Roket Yarışması Türkiye Finalleri'nde 2'nci olarak büyük bir başarı elde etti. Takım, Cumhuriyet Bayramı'nda kazandıkları roketle gösteri yaparak alkış topladı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Fen Lisesi bünyesinde kurulan Neutron Rocket Team Teknofest 2024 Türkiye Finalleri'nde 2'nci olarak büyük bir sevinç yaşamıştı. Roket Takımı derece elde ettikleri roketle Cumhuriyet Bayramı'na katılarak, sevinçlerini bayram coşkusuyla katladılar.

Köyceğiz Fen Lisesi bünyesinde kurulan Neutron Rocket Team, Teknofest 2024 Roket Yarışması Lise Kategorisi çerçevesinde KTR aşamasını başarıyla geçerek Türkiye Finallerinde yarışma hakkı elde etmişti. Köyceğiz Fen Lisesi bünyesinde kurulan, Teknofest 2024 Roket Yarışması Lise Kategorisi çerçevesinde KTR aşamasını başarıyla geçerek Finale kalan 'Neutron Rocket Team' takımı Aksaray'da gerçekleştirilen TEKNOFEST 2024 Roket Yarışması finalinin ilk gününde 5 yeşil etiketi tamamlayarak atış hakkı kazandı. Ekip, Aksaray Hisar Atış Alanı'nda atışını başarıyla gerçekleştirdi. Köyceğiz Fen Lisesi bünyesinde kurulan Neutron Rocket Team final atış değerlendirmesi sonucunda başvuran toplam 824 takım arasında 771 puan alarak Türkiye 2'ncisi oldu. Roket Takımı kazandığı büyük başarıyla ilçenin, okulunun ve ailelerinin gururu oldu.

Köyceğiz Fen Lisesi Roket Takımı Cumhuriyet Bayramı'na derece aldıkları roketle katılarak örnek başarılarını herkese göstererek, seyircilerden büyük alkış aldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cumhuriyet Bayramı Etkinlikler Teknofest Teknoloji Köyceğiz Türkiye Eğitim Yerel

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