NEÜ Engelliler Haftası Programı Düzenlendi

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü tarafından engelli bireylerin yaşadıkları zorluklara dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla 10-16 Mayıs Engelliler Haftası programı düzenlendi.

Engelliler Haftası programı 'Engelsiz Yarınlar İçin El Ele' sloganıyla NEÜ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Erol Güngör Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Programda açılış konuşmasını gerçekleştiren NEÜ Engelli Öğrenci Birim Koordinatörü Prof. Dr. Hakan Sarı, programın amacının engelli bireylerin gündelik hayatta karşılaştıkları sorunları dile getirmek, yaşam şartlarını iyileştirmek ve eşit haklara sahip olmalarını sağlamak amacıyla yapılacak çalışmalara destek vermek olduğunu ifade etti. NEÜ Özel Eğitim Bölümü'nü 2000 yılında kurduklarını, 2001 yılında ise 30 öğrenciyle eğitime başladıklarını aktaran Prof. Dr. Hakan Sarı, "2001 yılından bu yana ülkemize özel eğitim alanında profesyonel öğretmen ve akademisyen yetiştiriyoruz. Mesleğine hakim, işini en iyi şekilde yapan, mesleğinde çok önemli tecrübeler kazanmış bilirkişileri ülkemizin 81 vilayetine kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Tüm öğretim elemanlarımız da öğrencilerimizin gelişimi için cansiperane çalışıyor. Bugün de 10-16 Mayıs Engelliler Haftası münasebetiyle engelli bireyleri hatırlamak, toplumdaki farkındalığı artırmak, onların yaşadıkları zorlukları ve güzellikleri paylaşmak amacıyla 'Engelsiz Yarınlar İçin El Ele' sloganıyla bu programı düzenledik. Biz her zaman engelli bireylerimizin sadece belirli gün ve haftalarda hatırlanmaması gerektiğini söylüyoruz. Söz ve eylemlerin her zaman beraber olmasını istiyoruz. Söz ile bir yere kadar gidersiniz ama eylemle daha da ötelere geçebilirsiniz. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası programı verdiğimiz teorik derslerin de bir uygulaması. Biz bu uygulamalara çok değer veriyoruz. Programımıza destek veren başta Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'ya, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mürsel Biçer'e, paydaşlarımız SOBE ile DOSD'a ve tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk de spor, yurt ve gençlik hizmetleri alanlarında çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek, Gençlik ve Spor Bakanlığının 'Engelleri Kaldırıyoruz' çalışmaları çerçevesinde son zamanlarda yapmış olduğu faaliyetlerle engelli vatandaşların tesislere ulaşılabilirliğini artırdığını söyledi.

Protokol konuşmalarının ardından program, doğuştan kolları olmayan NEÜ Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü öğrencisi Ayşe Yılmaz'ın günün anlam ve önemini anlatan konuşmasıyla devam etti. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası programı, engelli bireylerin hayatını anlatan tiyatro gösterisi, özel öğrencilerin gösterileri ve sertifika töreni ile sona erdi.

Programa, NEÜ Engelli Öğrenci Birim Koordinatörü ve NEÜ Özel Eğitim Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan Sarı, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Meram Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Recai Şentürk, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı (SOBE) ve Meram Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi (DOSD) yöneticileri ile çok sayıda akademisyen, öğrenci ve aileleri katıldı. - KONYA